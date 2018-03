Três internos da Vila São Cottolengo receberam alta do isolamento

Três dos sete internos que estavam no isolamento da Vila São Cottolengo receberam alta no final desta manhã e já voltaram às suas alas de origem. De acordo com a Direção Técnica da Vila, os pacientes tiveram melhora significativa e foram liberados para retornar às atividades normais. As informações são da assessoria de imprensa.

A Vila São Cottolengo informa ainda que um paciente que respirava por ventilação mecânica foi regulado e será encaminhado ao Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo). Os outros quatro pacientes encaminhados ao hospital continuam internados.

No momento, é aguardado o laudo da Vigilância em Saúde do município de Trindade que apura a causa dos óbitos dos sete pacientes. São trabalhadas três hipóteses: dengue, pneunomia e infecção viral.

A Assessoria de Comunicação da Vila ressalta ainda que todas as medidas de controle estão sendo tomadas e que não se trata de um surto. Desta forma, as visitas seguem liberadas, exceto à ala que abriga os pacientes com sintomas similares.

Caso

Em nove dias, sete pacientes morreram e outros quatro foram internados por complicações respiratórias. Três hipóteses são analisadas para as mortes. A suspeita mais forte é de que os pacientes tenham sido acometidos por dengue, mas também há suspeita de pneumonia ou alguma infecção viral. Já foram coletadas amostras necessárias para que os exames sejam realizados para revelar a causa das mortes.