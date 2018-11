Cidades Três homens e uma mulher são presos com 350 kg de maconha Além do entorpecente, uma balança de precisão e munições de calibre 380 foram apreendidas

A equipe de Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam) informou que três homens e uma mulher foram presos com 350 kg de maconha, na madrugada deste domingo (25), no setor Marabá, em Goiânia. De acordo com a Rotam, dois dos suspeitos estavam com alguns tabletes da droga quando foram abordados. Por meio deles, os policiais encontraram uma residência onde havia ...