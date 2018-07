Cidades Três homens armados quebram vitrine e roubam joalheria em shopping no Setor Bueno, em Goiânia De acordo com testemunhas, o barulho das marteladas assustou os presentes e muitos deles acreditaram que tiros foram disparados dentro do local

Atualizadas às 12h14. Três homens armados assaltaram uma joalheria, na manhã desta quarta-feira (18), dentro do Goiânia Shopping, no Setor Bueno, em Goiânia. Segundo a assessoria do local, o trio entrou pela porta principal e utilizou um martelo para quebrar a vitrine. A assessoria disse ainda que não houve tiros, nem feridos ou reféns e o shopping funciona norm...