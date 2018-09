Cidades Três engavetamentos deixam BR-153 congestionada Feridos foram socorridos por Samu e pela equipe médica da Concessionária Triunfo Concebra

Três engavetamentos deixaram o perímetro urbano da BR-153 lento da manhã desta quinta-feira (6) para quem trafega no sentido Goiânia-Aparecida. O primeiro acidente, que aconteceu no Km 501, próximo à Belcar envolveu cinco veículos e deixou uma pessoa ferida, que foi socorrida pelo Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu). O segundo acidente foi registrado no Km ...