Três corpos são encontrados após embarcações de pescadores naufragarem no Rio de Janeiro

Duas embarcações de pescadores naufragaram na Baía de Sepetiba, região metropolitana do Rio, por volta das 0h20 desta sexta-feira, 8, e vinte pessoas estão desaparecidas. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, três corpos foram resgatados. Ainda não se sabe se os mortos estão incluídos no número de vítimas resgatadas. De acordo com os bombeiros, os bar...