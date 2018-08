Cidades Três adolescentes arremessadas de brinquedo em parque de diversões em Ceres continuam internadas Isabela do Amaral Vieira, 16 anos, segue em estado grave, segundo boletim do Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr Henrique Santillo

A jovem Isabela do Amaral Vieira, 16 anos, e mais duas adolescentes arremessadas, na noite do último sábado (25), de um brinquedo continuam internadas. Isabela segue em estado grave, segundo boletim divulgado nesta terça-feira (28). As jovens estavam no brinquedo Surf uma das atrações do parque de diversões itinerante que estava na Feira da Indústria e Comércio de Ceres (...