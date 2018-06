Cidades Três acidentes deixam o trânsito lento na BR-153 na manhã desta sexta (29) Um dos acidentes foi um engavetamento envolvendo uma carreta, um caminhão e dois carros

Além do engavetamento registrado por volta das 7h30 no km 494 da BR-153, outros dois acidentes também atrapalham o fluxo na rodovia na manhã desta sexta-feira (29). No km 506, sentido Goiânia-Anápolis, foi registrada uma colisão de carro e moto. O condutor da moto ficou ferido, foi socorrido pela equipe médica da concessionária que administra a rodovia e levada...