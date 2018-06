Cidades Três acidentes congestionam a BR-153, no perímetro urbano de Aparecida de Goiânia Uma das colisões envolveu três carros e uma ambulância; mas não houve feridos

A BR-153 está congestionada, na manhã desta terça-feira (5), nos dois sentidos da via por causa de três acidentes no perímetro urbano de Aparecida de Goiânia. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que no Km 506, em frente a uma casa de shows, no sentido Aparecida – Goiânia houve um engavetamento envolvendo três carros e uma ambulância. Ninguém ficou ferido. No entant...