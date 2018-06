Cidades Trânsito na GO-070 deve ser restrito nesta semana Segundo a Agetop, interdições devem ocorrer entre os dias 6 e 8 deste mês e devem durar cerca de uma hora cada uma

O trânsito na GO-070, entre o trevo de Mossâmedes e a cidade de Goiás, deve ser interditado entre esta quarta-feira (6) e a sexta-feira (8). De acordo com informações da Agência Goiânia de Transporte e Obras (Agetop), haverá detonação de rochas no trecho da GO-070. As explosões devem durar cerca de uma hora e o tráfego de veículos será proibido durante a ação. A orient...