Cidades Trânsito movimentado em Goiânia na manhã desta quarta-feira (13) Avenidas T-9, T-15 e T-7, no Setor Bueno, registram fluxo intenso de veículo

Trânsito bastante movimentado, na manhã desta quarta-feira (13), na Avenida T-9, na altura do Jardim América, sentido Setor Bueno. A Avenida T-15 e a T-7, no Setor Bueno, registram fluxo intenso de veículos. A Avenida Jamel Cecílio, no Jardim Goiás, continua interditada no sentido GO-020. Nesta manhã, três veículos se envolveram em um acidente. Ninguém ficou ...