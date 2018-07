Cidades Tornozeleira aponta que suspeito esteve no local onde estudante foi morto em frente à namorada Percurso feito pelo suspeito do crime durante assalto foi acompanhado, inclusive, até onde ele deixou o corpo; homem cumpre pena em regime aberto e já descumpriu horário 58 vezes

O monitoramento da tornozeleira eletrônica utilizada por Paulo Victor Ferreira, de 25 anos, mostrou que ele esteve no local em que o estudante de administração Renan Gouveia foi morto na frente da namorada dele, durante um assalto em Aparecida de Goiânia, na noite do último sábado (30). O acompanhamento mostra, ainda, que no dia Paulo Victor percorreu um trajeto de 30 ...