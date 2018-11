Cidades Torcedor do Vila Nova que foi agredido em Goiânia tem morte cerebral Adolescente de 17 anos foi espancado no último dia 2 de novembro e câmeras de segurança registraram a ação

Atualizada às 11h20 O torcedor do Vila Nova Ryan Borges de Nascimento Oliveira, de 17 anos, que foi espancado no último dia 2 de novembro, em uma confusão com torcedores do Goiás Esporte Clube teve morte cerebral na manhã desta sexta-feira (9). O adolescente estava internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Urgências do Estado de Goiás (Hug...