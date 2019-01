Vida Urbana Toffoli pede para PGR parecer sobre pedido de liberdade de João de Deus PGR terá 48 horas para se manifestar

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, pediu hoje (4) que a Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifeste sobre o pedido de liberdade feito pela defesa do médium João Teixeira de Faria, conhecido como João de Deus. Com a decisão, a PGR terá 48 horas para apresentar um parecer sobre o pedido de prisão domici...