Vida Urbana Todas barragens devem ser fiscalizadas Governo federal deve recomendar que os órgãos reguladores do setor de mineração verifiquem condições de estruturas de contenção de rejeitos

O governo federal vai recomendar que os órgãos reguladores do setor de mineração fiscalizem todas as barragens que apresentem risco potencial à vida humana. A recomendação do governo será para que as fiscalizações ocorram imediatamente. A resolução do gabinete de crise será publicada nesta terça-feira (29) no Diário Oficial da União. “O Conselho Ministerial de Supervisão...