Cidades TJMG nega recurso que buscava anular certidão de óbito de Eliza Samudio Defesa do ex-goleiro Bruno Fernandes afirma que decisão judicial que garantiu a emissão do documento em janeiro de 2013 influenciou o julgamento do atleta

Por quatro votos a um, a 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou recurso movido pela defesa do ex-goleiro Bruno Fernandes, que buscava a anulação da certidão de óbito de sua ex-amante Eliza Samudio, cujo corpo ainda não foi encontrado. Os advogados do ex-atleta alegam que a emissão do documento teria influenciado a decisão do tribu...