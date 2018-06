Cidades TJ realiza audiência com suspeito de matar adolescente em Aparecida de Goiânia Garoto ia para aula de música com a mãe quando o veículo que estava foi abordado pelos suspeitos, que atiraram contra as vítimas, matando José Eduardo

Está sendo realizada a audiência de instrução com um dos suspeitos de participar da tentativa de assalto que resultou na morte de José Eduardo Fernandes, de 14 anos, no setor Alto Paraíso, em Aparecida de Goiânia. A sessão está acontecendo no fórum da Avenida Furnas, no Jardim Rio Grande. O caso aconteceu no dia 29 de novembro do ano passado. José Eduardo estava...