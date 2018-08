Cidades TJ-GO nega pedidode prisão domiciliar e determina semiaberto Justiça não aceitou requerimento dos advogados de Leonardo Dias, que vai ser transferido para Colônia Agroindustrial. Ele já foi considerado grande traficante

O juiz Oscar de Oliveira Sá Neto, da 7ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO), determinou ontem que Leonardo Dias Mendonça, de 55 anos, seja transferido em até 10 dias para a Colônia Agroindustrial do Regime Semiaberto, em Aparecida de Goiânia. Na mesma decisão foi negado o pedido dos advogados do preso, que solicitavam sua prisão domiciliar. O d...