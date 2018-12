Vida Urbana TJ concede cautelar parcial à OAB e Paço deve rever cálculo do IPTU Entidade representativa dos advogados teve julgado um agravo de instrumento que contestava a maneira com que a Prefeitura utilizava limitadores de aumento para a cobrança do tributo. Decisão impede a aplicação da planta cheia em casos não comprovados de aumento do valor venal

Atualizada às 20h22 horas A Corte do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) concedeu parcialmente na tarde de hoje (12) uma cautelar em favor do agravo de instrumento proposto pela Ordem dos Advogados do Brasil Seção Goiás (OAB-GO) que contestava a fórmula utilizada pela Prefeitura de Goiânia para o cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Com a ...