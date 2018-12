Vida Urbana TJ acolhe denúncia contra rapazes acusados de matar torcedor do Goiás, em Goiânia Os homens foram presos no mês passado; Mateus Capuzzo foi atacada quando retornava para casa após assistir a um jogo em um bar

O Tribunal de Justiça de Goiás acolheu nesta terça-feira (11) a denúncia contra cinco rapazes acusados de matar o torcedor do Goiás, Mateus Capuzzo, em 25 de agosto deste ano. Conforme consta nos autos, no mesmo dia em que morreu, a vítima assistiu a uma partida de futebol entre os times Goiás e Vila Nova pela televisão de um bar do bairro Itatiaia, em Goiânia. De...