Tiroteio em feira de rua termina com três mortos e dois feridos em Aparecida de Goiânia

Três homens morreram na noite desta sexta-feira (1º) após serem baleados perto de uma feira, no Setor Garavelo, em Aparecida de Goiânia, Região Metropolitana da capital. Outros dois homens ficaram feridos após o tiroteio. De acordo com a Polícia Civil, as vítimas, ainda não identificadas, foram atingidas por pelo menos 20 disparos efetuados por qu...