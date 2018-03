Testemunha de chacina no Morro da Serrinha escapou sem ferimentos

Uma testemunha conseguiu escapar sem ferimentos da chacina no Morro da Serrinha, no Setor Serrinha, em Goiânia, segundo informações da Polícia Civil. O crime, ocorrido na noite desta quarta-feira (8), deixou três mortos e dois feridos. A adolescente de 17 anos e o jovem de 18 anos baleados foram levados para o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) e receberam durante a madrugada.

De acordo com a Polícia Civil, um grupo de usuários e pequenos traficantes estava no local quando foi surpreendido por três atiradores. Eles pediram para que as pessoas deixassem no chão e atiraram diversas vezes. Moradores dizem ter ouvido dezenas de tiros e que os criminosos fugiram e um carro prata. Uma vizinha do morro que prefere não ser identificada conta que há alguns dias havia rumores de disputa por pontos de tráfico de drogas.

Entre os mortos está Eduardo Justino de Almeida, de 17 anos. O garoto era ajudante do feirante João Fernandes, de 62 anos, que mora em frente ao morro. "O Eduardo era trabalhador, mas usava drogas. A gente deu muito conselho para ele. Ontem ele foi para a feira, lanchou e depois veio embora", relata.

Feridos

O casal de jovens baleados conseguiram fugir até um colégio onde à noite funciona uma faculdade, na Avenida T-13 com S-3, no Setor Bela Vista. Coordenadora comercial do colégio, Joselle Rabelo diz que era quase 22 horas quando o casal chegou ferido. "Eles estavam dernorteados e não falavam coisas conexas", diz. Os funcionários do estabelecimento educacional acionaram os Bombeiros e a polícia.

Após serem ouvidos pela polícia, os feridos foram levados ao hospital. A Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios (DIH) investiga o caso. Titular da especializada, o delegado Thiago Damasceno informou que as diligências seguem em sigilo para não atrapalhar as investigações.