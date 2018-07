Cidades Teste de vacina contra HIV tem bons resultados Imunização foi experimentada em humanos e macacos e, no caso dos animais, o potencial imunizante também garantiu o bloqueio do vírus

Uma nova candidata a vacina preventiva contra o HIV teve resposta imunológica - foi tolerada e causou reação no organismo - em humanos e em macacos. No caso dos animais, o potencial imunizante também garantiu o bloqueio do vírus. Esses resultados são de uma pesquisa, feita por um grupo de diversas instituições americanas, publicada ontem na revista científica The Lancet. ...