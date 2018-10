Cidades Terminal Recanto do Bosque com acesso mais difícil Obras na região do Setor Recanto do Bosque para duplicação da Avenida Oriente têm causado transtornos para moradores, comerciantes e usuários do transporte

Moradores, comerciantes e usuários do transporte coletivo na região dos setores Morada do Sol e Recanto do Bosque, em Goiânia, têm convivido com o barro e as dificuldades no acesso ao Terminal Recanto Bosque e pontos de parada nas proximidades da área em razão dos avanços das obras de construção do corredor exclusivo de ônibus BRT Norte-Sul. Desde o início de agosto, uma ...