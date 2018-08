Cidades Termina cirurgia de separação de gêmeas siamesas no HMI, em Goiânia Embora o procedimento tenha sido bem sucedido, as duas crianças estão internadas em estado gravíssimo na Unidade de Terapia Intensiva do hospital

A cirurgia de separação das gêmeas siamesas que nasceram na última quarta-feira (22), no Hospital Estadual Materno Infantil Doutor Jurandir do Nascimento (HMI), em Goiânia, foi bem sucedida. O procedimento realizado nesta unidade de saúde foi concluído na tarde desta quinta-feira (23) às 14 horas. Segundo a assessoria de imprensa do Hospital Materno Infantil, as...