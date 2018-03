Termina assalto com reféns no Rio; dois morreram e cinco foram presos

Um cliente morreu atingido por uma bala perdida durante uma tentativa de assalto a uma agência do banco Santander em Madureira, na zona norte do Rio de Janeiro, na tarde desta sexta-feira, 2. A vítima era o subtenente reformado da Polícia Militar (PM), Ubirajara Pereira dos Santos. Outro cliente foi ferido, e um dos assaltantes morreu baleado. Outros quatro mantiveram reféns dentro da agência durante mais de duas horas e só se renderam por volta das 19h10. Nesse horário, a PM ainda realizava uma varredura na agência.



O tiroteio que feriu os dois clientes e um assaltante aconteceu logo no início da ação, quando os seguranças da agência reagiram. Um acusado morreu no local. Dois clientes feridos foram encaminhados ao Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes, na zona oeste, onde um deles acabou morrendo, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. O outro, ferido de raspão no abdome, recebeu atendimento e foi liberado em seguida.



A rua de Freitas, onde fica a agência, ficou interditada, e um helicóptero da polícia auxiliou na ação. Familiares de um dos criminosos foram chamados ao local para tentar convencer o grupo a se entregar.