Cidades 'Teremos de prestar contas para a Humanidade', diz arqueólogo 'pai' de Luzia As chamas teriam consumido o fóssil humano mais antigo já encontrado nas Américas, com cerca de 12 mil anos

"Estou emocionalmente extremamente abalado", afirmou nesta segunda-feira, 3, o arqueólogo e antropólogo Walter Neves, que é considerado o pai de Luzia - o fóssil humano mais antigo já encontrado nas Américas, com cerca de 12 mil anos, e que muito provavelmente foi perdido no incêndio do Museu Nacional, no Rio. "Essa era uma tragédia anunciada; o poder público abandonou c...