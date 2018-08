Cidades Terceirizados deixam farmácia sem limpeza Contrato com empresa responsável pela limpeza da unidade que distribui remédios no Bairro Goiá terminou e servidores estão se revezando para manter local limpo

A Farmácia Distrital Oeste, da Prefeitura de Goiânia no Bairro Goiá, está desde a última quinta-feira (26), sem o funcionário da empresa terceirizada que fazia a limpeza do local, quando supostamente terminou o contrato da empresa responsável, com a prefeitura. Já são seis dias úteis que a sede do Distrito Sanitário e a farmácia são abertas à população sem que a ...