Cidades Tentativa de assalto a banco deixa pelo menos 10 mortos no Ceará; crianças estão entre as vítimas Segundo a imprensa local, seis vítimas eram da mesma família

Ao menos dez pessoas foram mortas em uma tentativa de assalto a dois bancos na madrugada desta sexta-feira, 7, em Milagres, na região do Cariri, no Ceará. Segundo informações divulgadas pela imprensa local, seis mortos eram reféns - e cinco seria da mesma família - e haveria crianças entre as vítimas. A tentativa de assalto às agê...