Vida Urbana Tentando evitar atropelamento de animal na BR-050, mulher capota o carro em Catalão A vítima do acidente foi socorrida e teve ferimentos leves

Uma mulher ficou ferida após tentar evitar o atropelamento de um animal no km 195 da BR-050, em Catalão. Durante a tarde de hoje (23), a motorista teria avistado um animal e, ao tentar frear, perdeu o controle do carro, que capotou em seguida. A vítima do acidente foi socorrida com ajuda de profissionais da concessionária MGO, que administra a rodovia, e teve apenas...