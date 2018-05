Cidades Tensão ainda continua um ano após chacina no Pará Moradores da região afirmam que recebem ameaças de morte. Chacina vitimou dez posseiros

O massacre que vitimou dez trabalhadores rurais em Pau D’Arco, no município de Redenção, sudeste do Pará, completou um ano ontem. Mas o clima de tensão continua. Darci Frigo, vice-presidente do Conselho Nacional dos Direitos Humanos, diz que a comunidade enfrenta um forte clima de tensão em Pau D´Arco. “Ainda persiste um clima de insegurança e ameaças, sejam aos famil...