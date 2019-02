Vida Urbana Temporal destrói estrutura de posto de combustível em Mambaí Chuva durou 30 minutos no município distante 511 km de Goiânia

Na cidade de Mambaí, que fica a 511 km de Goiânia, uma chuva forte derrubou parte da estrutura de um posto de combustível. O temporal foi por volta das 14 horas desta segunda-feira (4) e durou cerca de 30 minutos. De acordo com a administração do Auto Posto Mambaí, vítima do temporal, o vento foi muito forte. Apesar do ocorrido, ninguém se feriu. O atendimento no pos...