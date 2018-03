Temporal causa estragos em Ceres

Uma chuva torrencial que durou mais de três horas na manhã desta quinta-feira (08) causou inundação e estragos em Ceres, cidade do Vale do São Patrício a 180 quilômetros de Goiânia. O temporal alagou ruas, destelhou casas, derrubou muros, danificou a pavimentação asfáltica e desmoronou as cabeceiras de duas pontes sobre o Córrego Água Limpa que atravessa a cidade. As au...