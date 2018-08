Cidades Tempo seco muda rotina nas escolas de Goiânia Baixa umidade do ar e altas temperaturas fazem professores reforçarem ações para hidratação de crianças, que incluem mudança de cardápio e banho de mangueira

O tempo seco e a umidade relativa do ar marcando 7% na capital e em boa parte do Estado preocupam e, mais uma vez, exigem estratégias para evitar o sofrimento, especialmente de crianças. Mesmo com expectativa de chuva ainda nesta semana, a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é que estado de alerta passe para estado de emergência em algumas regiões. As tem...