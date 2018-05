Cidades Tempo seco e frio favorecem contágio de vírus que causa bronquiolite Doença afeta principalmente bebês e crianças; especialista orienta como prevenir

A bronquiolite é uma das doenças que podem acometer recém-nascidos e crianças caso não haja cuidados de prevenção. A incidência de contágio aumenta nas estações frias e secas, quando o vírus sincicial respiratório (VSR), responsável pela doença, costuma ganhar mais força. O período em que o vírus é mais presente varia no Brasil de acordo com a região. No norte, a sazo...