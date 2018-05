Cidades Tempo gasto em computadores afeta bem-estar de jovens, diz pesquisa Estudo analisou dados de um levantamento anual feito no país com respostas de mais de 1 milhão de meninos e meninas

Ficar em frente a telas para navegar na internet, acessar redes sociais ou jogar videogame tem impacto negativo no bem-estar de adolescentes. A tese é de uma pesquisa conduzida por três acadêmicos das universidades da Georgia e de San Diego, nos Estados Unidos, publicada neste ano. Os investigadores analisaram dados de um levantamento anual feito no país com r...