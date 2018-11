Cidades Tempo chuvoso seguirá até terça-feira (27) em Goiás Os termômetros voltam a subir somente na quarta-feira, quando a máxima registrada será de 28°C, em Goiânia, e 34°C em Goiás

O clima nublado e chuvoso deve continuar até a próxima terça-feira (27) em Goiás, segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O órgão publicou no último sábado um alerta amarelo, com perigo potencial para o Estado. Na capital, a máxima neste domingo é de 24°C e mínima de 20°C. Já na segunda-feira, a temperatura ficará entre 20°C e 22°C. A prev...