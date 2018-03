Tempestade com raios corta o céu de Goiânia, alaga ruas e dá nó no trânsito da capital

Chove em vários pontos de Goiânia na tarde desta terça-feira (6). Já conhecido pelos frequentes alagamentos, o viaduto da Avenida H, no Jardim Goiás, voltou a encher. O POPULAR flagrou o momento em que um carro ficou submerso. Não há informações de feridos, e, segundo o Corpo de Bombeiros, não houve registro de ocorrência para resgate dos ocupantes.

Os raios que antecederam a tempestade também chamaram a atenção. Diversos clarões puderam ser vistos no céu da capital. O trânsito ficou lento nas Avenidas 85, T-63 e 136. Imagens de videomonitoramento mostram um semáforo inoperante no cruzamento das Avenidas E com a Jamel Cecílio, no Jardim Goiás.

O Corpo de Bombeiros informou que até as 15h não havia recebido registro de queda de árvore e alagamentos.