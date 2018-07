Cidades Temperatura deve despencar na madrugada desta terça-feira em Goiás Em alguns municípios, os termômetros podem marcar até 8°C

Uma frente fria acompanhada de uma forte massa de ar frio de origem polar influencia o tempo no centro-sul do Brasil nesta terça-feira (10). De acordo com o Inmet, a temperatura em Goiânia pode cair até os 13 °C nesta terça-feira (10). Municípios ao sul do Estado, como Rio Verde, Jataí, Caldas Novas e Itumbiara, podem registrar mínima de 8°C nesta ...