Cidades Temperatura deve continuar amena até sexta, diz Simhego Para o final de semana as temperaturas devem apresentar altas

As temperaturas devem continuar mais amenas até esta sexta-feira (10) em Goiás. Segundo Sistema de Meteorologia e Hidrologia do Estado de Goiás (Simhego), as nuvens vão se dispersar aos poucos e há possibilidade de chuvas isoladas ainda nesta quinta-feira (9). No entanto, para o final de semana as temperaturas devem voltar a subir. Nesta quinta, a temperatura máxima...