Cidades Temer recua e horário de verão começará no próximo dia 4

O presidente Michel Temer recuou e decidiu manter o início do horário de verão para o dia 4 de novembro, quando os relógios serão adiantados em uma hora em grande parte do País. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do Palácio do Planalto, mas a justificativa da decisão não foi apresentada.No início do mês, o governo anunciou que adiaria o horário de ...