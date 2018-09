Cidades Temer: não basta combater (crimes) com armas, é preciso combater com inteligência Presidente esteve em cerimônia para instalação do Conselho Nacional de Segurança Pública nesta segunda-feira (17)

Em cerimônia para instalação do Conselho Nacional de Segurança Pública, nesta segunda-feira, 17, o presidente Michel Temer trocou elogios com o novo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli. Os dois sentaram lado a lado no evento, que ocorreu no Ministério da Justiça. Em discurso feito de improviso, Temer disse que a fala de Toffoli, que o antec...