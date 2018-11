Cidades Temer edita nova MP e socorro do FGTS às Santas Casas segue até 2022 A Medida Provisória complementa uma outra MP em tramitação no Congresso que cria linha de crédito de R$ 4,7 bilhões para o setor

O presidente Michel Temer editou uma nova medida provisória para tratar sobre o socorro com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) às Santas Casas de Misericórdia e aos hospitais filantrópicos que atendem pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A Medida Provisória 859/2018, publicada nesta terça-feira, 27, no Diário Oficial da União (DOU), complementa uma ou...