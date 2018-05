Cidades Temer assinou indulto do Dia das Mães, diz Jungmann Benefício concede clemência às detentas, nacionais ou estrangeiras, que não respondem ou tenham sido condenadas pela prática de crime cometido mediante violência ou grave ameaça

O presidente Michel Temer assinou, nesta sexta-feira, 11, o indulto especial e comutação de penas às mulheres presas pelo Dia das Mães. A informação foi confirmada pelo ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, por meio do seu perfil no Twitter. O Presidente Michel Temer acaba de assinar o indulto do dia das mães. Logo mais, novas informações aqui. — Raul Jun...