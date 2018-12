Política Temer anuncia intervenção federal em Roraima até o fim do ano Agentes penitenciários do estado deixaram de trabalhar e policiais civis deflagraram paralisação de 72 horas em razão de meses de salários atrasados

O presidente Michel Temer determinou a intervenção federal no estado de Roraima, em virtude da crise na segurança pública e penitenciária no estado até 31 de dezembro. A decisão do presidente foi anunciada na noite de hoje (7), em reunião com ministros no Palácio da Alvorada. Agentes penitenciários do estado deixaram de trabalhar e policiais civis deflagraram parali...