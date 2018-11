Cidades Tema da redação é atual, mas aluno deve ter foco, dizem especialistas O tema deste ano é Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet

O tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2018 é atual e foi trabalhado em muitas escolas, segundo professores de redação entrevistados pela Agência Brasil. O tema deste ano é Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Para a professora de redação Carol Achutti, do curso online Descomplica, o assunt...