TCU começa a apurar responsabilidades por incêndio no Museu Nacional, no Rio Tribunal de Contas da União abriu auditoria para investigar falhas e irregularidades que podem ter contribuído para destruição de acervo

O Tribunal de Contas da União (TCU) decidiu abrir uma auditoria para apurar as falhas, irregularidades e responsabilidades de agentes públicos que possam ter contribuído para o incêndio no Museu Nacional, que teve quase a totalidade de suas instalações e seu acervo histórico e científico destruída pelo fogo no dia 2 de setembro. Segundo ele, a tragédia ensejou uma sér...