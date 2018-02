Taxistas manifestam em Goiânia contra emendas do projeto que regulamenta aplicativos como Uber

Atualizada às 12h48.

Aproximadamente 110 taxistas manifestaram, na manhã desta terça-feira (27), pelas ruas de Goiânia. A categoria se reuniu na Praça do Trabalhador e em carreata seguiu pela Avenida Tocantins com destino ao Aeroporto Santa Genoveva. O grupo reivindica que três emendas do projeto que regulamenta aplicativos privados para transporte de passageiros como Uber, Cabify e 99 sejam derrubadas durante a votação que ocorre nesta tarde na Câmara dos Deputados em Brasília.

As emendas foram incluídas pelos senadores quando a proposta foi votada na Casa. Segundo o presidente do sindicato dos Permissionários de Táxi de Goiânia (Sinpertaxi), Hugo Nascimento, as emendas retiram dos motoristas obrigações que tratam da segurança. São elas: o uso de placas de placas vermelhas, seguindo a orientação do Código Brasileiro de Trânsito (CBT); a obrigatoriedade de o veículo estar em nome do motorista e não em nome de terceiros, como mulher e filhos; e a determinação de que cabe ao município autorização e fiscalização dos serviços.

Ao final da manifestação, o o grupo chegou no aeroporto pela pista de fora e passaram em frente aos motoristas da Uber que ficam estacionados em tendas. Em seguida, entraram pela pista interna passaram embaixo da passarela da entrada do aeroporto, buzinaram e foram embora. Toda ação ocorreu de forma pacífica.

Motoristas de aplicativos também protestam

Os motoristas de aplicativos também estão reunidos desde a madrugada de hoje. Segundo o presidente da Associação de Motoristas de Aplicativos em Goiás, Jurandir Rosa, uma carreata com cerca de 25 carros saiu da capital por volta das 4h30 com destino à Brasília. “Para economizar, cada veículo levou o condutor e mais 3 motoristas”, explicou.

De acordo com Jurandir, uma outra carreata, com estimativa de 100 carros, deve sair ainda nesta manhã de Goiânia. A categoria pretende fazer uma parada em Anápolis, onde outros motoristas estão reunidos e em seguida o grupo segue para Brasília, onde encontrará os veículos que saíram cedo.