Cidades Taxas de vacinação aumentam no mundo, mas caem no Brasil há 3 anos Para o ministério, um dos motivos da queda nas coberturas é o próprio sucesso das campanhas de imunização, o que pode ter criado uma falsa sensação de que não é preciso mais se vacinar

O mundo registrou no ano passado um recorde de crianças vacinadas - 123 milhões, de acordo com dados divulgados nesta terça-feira, 17, pelo Unicef e pela Organização Mundial da Saúde, - uma alta que ocorre tanto por aumento da população quanto de cobertura vacinal. O Brasil, porém, caminha na contramão desse movimento, com queda na porcentagem de crianças vacinadas n...