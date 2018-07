Cidades Taxa de mortalidade infantil em Goiás supera a nacional Índice do Estado é maior que o nacional desde 2011. Em 2016, a cada mil nascidos vivos, 15,4 vieram a óbito antes de completar um ano. Secretaria contesta dados

Mais de 5,8 mil crianças de zero a 1 ano mortas em Goiás nos últimos 10 anos e uma taxa de mortalidade infantil que caminha acima da média nacional desde 2011. Os dados são do Ministério da Saúde (MS) e revelam que Goiás chegou em 2016 a 15,4 mortes a cada mil nascidos contra 14 mortes por mil no Brasil. Entre as principais causas de óbitos no primeiro ano de vida no ...