Cidades Taxa de homicídios de Goiânia é maior que a do Rio de Janeiro Em 2017, a taxa de mortes violentas intencionais por 100 mil habitantes da capital foi de 39,2

Os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgados nesta quinta-feira (9), revelam que em 2017 a taxa de mortes violentas intencionais por 100 mil habitantes de Goiânia foi de 39,2. O índice é superior ao da capital fluminense, o Rio de Janeiro, que registrou 32,7 no período. O resultado coloca Goiânia como a 13ª capital brasileira com maior taxa de mor...